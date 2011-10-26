〔货币市场〕三个月期LIBOR攀升至12周高位,受欧洲债务危机疑虑影响

路透纽约/伦敦10月26日电---欧元区货币市场利率周三多数上扬,一项关键指标升至12周高位,受欧洲主权债务危机将冲击欧元区银行业的忧虑影响.

投资人在等待周三欧洲峰会的结果,观察是否有因应债务危机的具体解决方案出炉.官员们仍对如何根除危机并防止财政问题扩散存在深度分歧.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周三报0.42472%,为8月3日以来最高,周二时为0.42222%.

"三个月LIBOR持续上扬,"汤森路透旗下IFR Markets的分析师Roseanne Briggen说."然而,欧洲美元利率期货则下滑...尽管股市弹升,因交易商仍旧对今天的欧盟峰会能够出台全面计画终结债务危机持怀疑态度."

欧元区银行业从欧洲央行拆借三个月期和一年期资金的规模不大,因市场利率比欧洲央行的再融资利率低许多,而且预计还会进一步下降.

若欧元区峰会结果令人失望,并引发臆测认为欧洲央行将降息对抗金融问题造成的衰退危机,诸如欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)可能会下滑.

12个月EONIA报约0.65%,欧洲央行再融资利率为1.5%.此外,一年期德国公债收益率(殖利率)DE1YT=RR为0.33%,法国一年期公债收益率FR1YT=RR报0.88%.(完)

--编译 王冠中;审校 张涛

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