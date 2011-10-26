《日本重要政经日程》--10月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月26日(三)
2350 - 资本流动数据.
2350 - 9月零售销售.
10月27日(四)
-- - 日本央行政策会议,并公布半年一度的经济预估报告.央行总裁白川方明将从0630起召开记者会.
0430 - 日本瓦斯协会鸟原光宪例行记者会.
0730 - 美国副国务卿柏恩斯就日美联盟发表演讲.
企业面:
-- - 信越化学工业(4063.T)上半年财报
0600 - 日本电气(NEC)(6701.T)上半年财报
0600 - 软银(9984.T)上半年财报
0600 - Advantest (6857.T)上半年财报
0600 - 夏普(Sharp) (6753.T)第二季财报
0600 - 尔必达记忆体6665.T上半年财报
0600 - 北海导电力(9509.T)上半年财报
0700 - 九州电力(9508.T)上半年财报
0700 - 任天堂7974.OS第二季财报
0700 - 京瓷(6971.T)上半年财报
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)