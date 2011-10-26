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亚洲 | 2011年 10月 27日 星期四 06:38 BJT

《日本重要政经日程》--10月27日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月26日(三)

2350 - 资本流动数据.

2350 - 9月零售销售.

10月27日(四)

-- - 日本央行政策会议,并公布半年一度的经济预估报告.央行总裁白川方明将从0630起召开记者会.

0430 - 日本瓦斯协会鸟原光宪例行记者会.

0730 - 美国副国务卿柏恩斯就日美联盟发表演讲.

企业面:

-- - 信越化学工业(4063.T)上半年财报

0600 - 日本电气(NEC)(6701.T)上半年财报

0600 - 软银(9984.T)上半年财报

0600 - Advantest (6857.T)上半年财报

0600 - 夏普(Sharp) (6753.T)第二季财报

0600 - 尔必达记忆体6665.T上半年财报

0600 - 北海导电力(9509.T)上半年财报

0700 - 九州电力(9508.T)上半年财报

0700 - 任天堂7974.OS第二季财报

0700 - 京瓷(6971.T)上半年财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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