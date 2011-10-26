〔全球航运〕波罗的海船运指数下滑,关注港口日益壅塞的情况

路透伦敦10月26日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三转为下跌,尽管有预定运往中国的船货和港口日益壅塞的情况支撑了海岬型市场.

经纪商称,他们正在观察铁矿石价格的发展,这仍是推动海运活动的主要因素.

波罗的海乾散货运价指数下跌16点或0.74%至2,145点,周二温和上扬.

在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.日本的煤碳进口亦升高,而哥伦比亚和南非销售提高了运价.

海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"在平均获利达到今年以来高点32,000美元后,看来海岬型短线将会进入下滑走势,"经纪商Fearnleys表示.

波罗的海乾散货运价指数在8月时触及逾三个月低点,先前连跌了18个交易日.该指数目前依旧飘忽不定,且仍较去年同期水准低了超过20%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周三下跌0.71%,海岬型船舶日平均获利为31,787美元,本周稍早曾触及2010年11月以来最高.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌0.76%,该型船舶平均获利为15,688美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

经纪商称 ,美国谷物出口季支撑了大西洋地区巴拿马型市场.(完)