〔美国股市〕ADR上涨,受化解欧债危机初步协议的消息激励

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透纽约10月26日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三上涨,此前欧洲领导人称将强化欧元区救助基金,舒缓了投资人对主权债务危机的疑虑.
根据路透获得的欧元区声明草稿,欧元区计划将4,400亿欧元救助金杠杆化"几倍",但料细节要到11月才能公布.
尽管缺乏细节且在解决欧债危机方面进展缓慢,但并未吓阻买兴,ADR在过去四个交易日中有三天上涨,涨幅均超过1.5%.
拉丁美洲ADR涨幅居前,巴西淡水河谷ADR(VALE.N)上扬3.3%,报24.88美元,智利LAN Airlines(LFL.N)涨3.2%至23.96美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR涨1.6%.拉丁美洲ADR指数.BKLA扬升2%.
欧企方面,巴克莱ADR(BCS.N)升3%,报11.80美元.德国Aixtron SE的ADR AIXG.O则大涨5.5%至14.53美元.
亚洲企业ADR指数.BKAS升1.5%.欧洲企业ADR指数.BKEUR涨1.6%.
中国企业ADR指数.BKCN跳升2.8%.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)