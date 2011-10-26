〔美国股市〕ADR上涨,受化解欧债危机初步协议的消息激励

路透纽约10月26日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三上涨,此前欧洲领导人称将强化欧元区救助基金,舒缓了投资人对主权债务危机的疑虑.

根据路透获得的欧元区声明草稿,欧元区计划将4,400亿欧元救助金杠杆化"几倍",但料细节要到11月才能公布.

尽管缺乏细节且在解决欧债危机方面进展缓慢,但并未吓阻买兴,ADR在过去四个交易日中有三天上涨,涨幅均超过1.5%.

拉丁美洲ADR涨幅居前,巴西淡水河谷ADR(VALE.N)上扬3.3%,报24.88美元,智利LAN Airlines(LFL.N)涨3.2%至23.96美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR涨1.6%.拉丁美洲ADR指数.BKLA扬升2%.

欧企方面,巴克莱ADR(BCS.N)升3%,报11.80美元.德国Aixtron SE的ADR AIXG.O则大涨5.5%至14.53美元.

亚洲企业ADR指数.BKAS升1.5%.欧洲企业ADR指数.BKEUR涨1.6%.

中国企业ADR指数.BKCN跳升2.8%.(完)

--编译 张若琪;审校 程琳

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI