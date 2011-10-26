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市场报道 | 2011年 10月 27日 星期四 07:31 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,受美国原油库存大增影响

* 美国原油库存大幅增加,库欣库存上扬--EIA

* 美国12月原油期货在尾盘降至低于1月期货水准

* 美国周四将公布一周初请失业金人数

路透纽约10月26日电---油价周三下跌,受到对美国原油库存上升的忧虑,以及对欧洲就因应债务危机计画达成协议能力的质疑等因素影响.

美国原油期货下跌3%,扩大与欧洲布兰特原油期货的贴水至接近1美元,部分抵销了过去两日价差大幅缩减的情况.

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