〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,受美国原油库存大增影响

路透纽约10月26日电---油价周三下跌,受到对美国原油库存上升的忧虑,以及对欧洲就因应债务危机计画达成协议能力的质疑等因素影响.

美国原油期货下跌3%,扩大与欧洲布兰特原油期货的贴水至接近1美元,部分抵销了过去两日价差大幅缩减的情况.