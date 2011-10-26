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债券 | 2011年 10月 27日 星期四 07:54 BJT

〔欧洲金融〕法兴、法巴和BPCE等大银行需增加88亿欧元资本--法国央行

路透巴黎10月27日电---法国央行周四表示,法国的主要银行共计需增加88亿欧元资本,做为欧元区银行资本重整努力的一部分,从而使其在2012年6月底前能符合最低9%的核心第一级资本比率新规定.

法国央行称,BPCE集团需34亿欧元、兴业银行(SOGN.PA)需33亿欧元,巴黎银行(BNPP.PA)需21亿欧元.央行并称农业信贷集团(CAGR.PA)无需新增资本.

推动银行资本重整,也是欧元区领导人正在研讨,试图恢复对欧元区市场及经济信心和其稳定性的广泛努力的一环.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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