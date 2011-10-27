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债券 | 2011年 10月 27日 星期四 08:30 BJT

〔欧洲金融〕西班牙银行业者可将可转债纳入资本水平计算--消息

路透布鲁塞尔10月27日电---西班牙政府一消息人士周四表示,西班牙的银行业者将获准在计算资本水准时,将所持约90亿欧元的可转换债券纳入计算.

该消息人士称,西班牙首相萨帕特罗在周三的欧元区领导人会议上获得他国让步.此举可以提高西班牙银行业者的资本水平.

"在会中获得广泛同意."消息人士并称,这个决议不久将正式实施.(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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