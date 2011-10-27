〔欧洲金融〕西班牙银行业者可将可转债纳入资本水平计算--消息

韩国金融市场：韩元受获利了结和欧美政治不确定性影响下滑，韩股小跌

韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.1%至2,075.19点。 外资预计卖超韩股，接近中午时卖超规模为639亿韩元(5,596万美元)。 SK海力士 涨近1%。一位知情人士周二告诉路透，SK海力士已提出初步报价 ，欲购买日本东芝 记忆体晶片(存储器芯片)业务的部分股权 。 三星电子 跌1.5%。 下跌与上涨股票分别为440和354支。 三年期韩债期货3月合约 涨0.11点，至109.60。 0219GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,141.4 1,137.9 日圆/韩元 10.2054/49 10.1440 韩国公债期货 * 109.60 109.49 韩国综合股价指数