〔欧洲金融〕 欧洲银行业需增资1,060亿欧元以达最低资本率9%--EBA(更新版)

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路透伦敦10月26日电---欧盟银行业管理局(EBA)周三表示,欧元区银行需要增资1,060亿欧元(1,460亿美元),才能在2012年6月底前达到核心一级资本充足率最低9%的要求.

此为欧元区领导人在布鲁塞尔研商出各项办法中的一环,藉以重振信心并稳定欧元区的市场和经济.

EBA在声明稿中表示,虽然有现行的援助计画相挺,但希腊银行业者仍将需要300亿欧元的额外资本.这看来可以协助降低新资本需求.

EBA表示,新增的资本将必须是"最高品质",不过也接受新发行的"相当强劲的可转债".部分银行还需要有用来因应主权债风险的暂时性追加缓冲资本.

银行业者料将保留股息及红利,以达到新的资本比率要求.全球领导人先前已同意自2013年起必须要达到最低资本率7%.