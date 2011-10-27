〔欧洲金融〕 欧洲银行业需增资1,060亿欧元以达最低资本率9%--EBA(更新版)

路透基点：中材国际拟筹办3.755亿欧元等值贷款--TRLPC
路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，上市公司中国中材国际工程股份有限公司在提交上海证券交易所的文件中称，计划向五家银行筹办相当于3.755亿欧元(4.035亿美元)的八年期定期贷款。
(新增细节)
路透伦敦10月26日电---欧盟银行业管理局(EBA)周三表示,欧元区银行需要增资1,060亿欧元(1,460亿美元),才能在2012年6月底前达到核心一级资本充足率最低9%的要求.
此为欧元区领导人在布鲁塞尔研商出各项办法中的一环,藉以重振信心并稳定欧元区的市场和经济.
EBA在声明稿中表示,虽然有现行的援助计画相挺,但希腊银行业者仍将需要300亿欧元的额外资本.这看来可以协助降低新资本需求.
EBA表示,新增的资本将必须是"最高品质",不过也接受新发行的"相当强劲的可转债".部分银行还需要有用来因应主权债风险的暂时性追加缓冲资本.
银行业者料将保留股息及红利,以达到新的资本比率要求.全球领导人先前已同意自2013年起必须要达到最低资本率7%.
"这些缓冲的建立将使银行得以承受各种冲击;且有能力维持充足的资本水准,"EBA表示.
路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，上市公司中国中材国际工程股份有限公司在提交上海证券交易所的文件中称，计划向五家银行筹办相当于3.755亿欧元(4.035亿美元)的八年期定期贷款。
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行宣布维持指标利率在1.50%不变。 以下为澳洲央行自1990年以来历次调整官方指标利率的情况：(1基点相当于0.01个百分点)： 调整幅度 调整后水平(%) 2016年 8月2日 调降25基点 1.50 5月3日 调降25基点 1.75 2015年 5月5日 调降25基点 2.00 2月3日 调降25基点 2.25 2013年 8月6日 调降25基点 2.50 5月7日 调降25基点 2.75 2012年 12月4日 调降25基点 3.00 10月2日 调降25基点 3.25 6月5日 调
韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.1%至2,075.19点。 外资预计卖超韩股，接近中午时卖超规模为639亿韩元(5,596万美元)。 SK海力士 涨近1%。一位知情人士周二告诉路透，SK海力士已提出初步报价 ，欲购买日本东芝 记忆体晶片(存储器芯片)业务的部分股权 。 三星电子 跌1.5%。 下跌与上涨股票分别为440和354支。 三年期韩债期货3月合约 涨0.11点，至109.60。 0219GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,141.4 1,137.9 日圆/韩元 10.2054/49 10.1440 韩国公债期货 * 109.60 109.49 韩国综合股价指数