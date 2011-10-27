〔欧洲金融〕ECB管委莫尔许称应提早对不严守预算规则的国家实施制裁

路透意大利佛罗伦斯10月26日电---欧洲央行(ECB)管委会成员暨卢森堡央行总裁莫尔许周三表示,欧元区对于不严守预算规则国家所实施的制裁应提早着手,并不会严重损害受制裁国家.

莫尔许驳斥有关赶走会员国的说法,称那像是"原子弹".他表示制裁应传达引导政策的清楚讯息,而非严格的惩罚.

"制裁应自动执行,且是事前同意的,必须及早开始."他告诉记者.

"因此比较像是发挥提示作用,而非严重伤害某个经济体.重要的是必须提早且自动实施."(完)