《台湾重要政经日程》--10月27日-2012年1月14日

==================今日重要政经消息======================
10/27(四)
--台积电(2330.TW)第三季法人说明会.
--16:00 经建会公布9月领先指标月变动率,上月为下跌.3%.
--16:30 国库署例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
10/28(五)
--宏基(2353.TW)第三季法人说明会.
--联发科(2454.TW)专业投资人电话会议.
--财政部标售182天期国库券"财100-8",金额250亿台币.
10/31(一)
--广达(2382.TW)第三季法人说明会.
--华硕(2357.TW)第三季法人说明会.
11/1(二)
--财政部标售20年期公债100/7R,金额350亿台币.
11/4(五)
--16:10 央行公布10月底外汇存底,9月底为3,891.74亿美元.
11/7(一)
--16:00 财政部公布10月进出口金额,9月出口年增率9.9%.
--16:00 主计处公布10月消费者物价指数(CPI)年增率,9月为成长1.35%.
11/15(二)
--财政部标售30年期公债100/8R,金额300亿台币.
11/21(一)
--16:00 经济部公布10月外销订单年增率,9月为年增2.72%.
--16:10 央行公布第三季经常帐、国际收支.第二季经常帐顺差90.2亿美元,国际收支顺差49亿美元.
11/22(二)
--16:00 主计处公布10月经季调失业率,9月经季调失业率4.27%.
11/23(三)
--16:00 经济部公布10月工业生产指数年增率,上月初值为年成长1.62%.
11/25(五)
--16:00 央行公布10月M2货币总计数年增率,上月为年增5.85%.
11/28(一)
--财政部标售273天期国库券"财100-9",金额200亿台币.
12/8(四)
--财政部标售182天期国库券"财100-10",金额300亿台币.
12/20(二)
--财政部标售273天期国库券"财100-11",金额300亿台币.
12/26(一)
--财政部标售10年期公债100/9R,金额350亿台币.
2012年
1/14(六)
--总统与立法委员选举.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 董永年; 审校 乔艳红