〔标题新闻〕加拿大央行总裁卡尼对欧洲顺利遏制危机有信心,但称欧洲银行体系压力或影响美加

路透基点：中材国际拟筹办3.755亿欧元等值贷款--TRLPC
路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，上市公司中国中材国际工程股份有限公司在提交上海证券交易所的文件中称，计划向五家银行筹办相当于3.755亿欧元(4.035亿美元)的八年期定期贷款。
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路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，上市公司中国中材国际工程股份有限公司在提交上海证券交易所的文件中称，计划向五家银行筹办相当于3.755亿欧元(4.035亿美元)的八年期定期贷款。
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行宣布维持指标利率在1.50%不变。 以下为澳洲央行自1990年以来历次调整官方指标利率的情况：(1基点相当于0.01个百分点)： 调整幅度 调整后水平(%) 2016年 8月2日 调降25基点 1.50 5月3日 调降25基点 1.75 2015年 5月5日 调降25基点 2.00 2月3日 调降25基点 2.25 2013年 8月6日 调降25基点 2.50 5月7日 调降25基点 2.75 2012年 12月4日 调降25基点 3.00 10月2日 调降25基点 3.25 6月5日 调
韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.1%至2,075.19点。 外资预计卖超韩股，接近中午时卖超规模为639亿韩元(5,596万美元)。 SK海力士 涨近1%。一位知情人士周二告诉路透，SK海力士已提出初步报价 ，欲购买日本东芝 记忆体晶片(存储器芯片)业务的部分股权 。 三星电子 跌1.5%。 下跌与上涨股票分别为440和354支。 三年期韩债期货3月合约 涨0.11点，至109.60。 0219GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,141.4 1,137.9 日圆/韩元 10.2054/49 10.1440 韩国公债期货 * 109.60 109.49 韩国综合股价指数