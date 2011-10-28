〔台湾货币市场〕10月28日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透台北10月28日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期1,022亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4,719.5亿台币:
10/29 368.00亿
10/30 646.50亿
10/31 153.00亿
11/01 369.00亿
11/02 2,456.00亿
11/03 727.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--10/31:财100-8期182天期国库券发行,金额250亿台币,10月28日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。