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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 08:12 BJT

〔台湾货币市场〕10月28日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北10月28日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期1,022亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期4,719.5亿台币:

10/29 368.00亿

10/30 646.50亿

10/31 153.00亿

11/01 369.00亿

11/02 2,456.00亿

11/03 727.00亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--10/31:财100-8期182天期国库券发行,金额250亿台币,10月28日标售.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 李盈茜; 审校 张喜良

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