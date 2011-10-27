《全球主要央行动态》--10月27日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月20日-10月27日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED)多位官员表达对需否实施更多货币刺激措施的不同观点.

--美联储副主席叶伦预计经济复苏有重大下滑风险,称美联储准备在适当的时候动用工具.[ID:nCT0409170][ID:nCN8496704]

--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称,对第二套量化宽松政策和"卖短买长"操作有效性存疑.一些拖累上半年经济成长的暂时因素正在被扭转或已被消化.[ID:CN8496652]

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔称,美联储近期宽松政策短期内提振就业,但可能推高通胀和破坏长期就业.近期美国基本通胀上行主要受联储宽松政策推动,而非全球商品上涨.[ID:CT0408728]

--纽约联邦储备银行总裁杜德利表示,疲弱的房屋市场继续严重妨碍美国经济复苏,美联储可能采取更多措施压低抵押贷款利率来支持房市.而第三轮量化宽松(QE3)是美联储提振经济的一个可能选项.[ID:nCN1172062]

--美联储理事塔鲁洛表示,美联储应考虑买入更多抵押支持债券,以支持脆弱的经济复苏和一蹶不振的房屋市场.这是塔鲁洛自2009年就任以来,首次就经济前景发表公开谈话.他强烈表示,应当作出更多努力来应对美国的失业危机.[ID:nCT0408656]

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称,当前的货币政策适当,量化宽松是美联储最强有力的工具;如果形势恶化,不排除将推行更多量化宽松举措.[ID:nCN1165954]

**欧洲**

德国总理梅克尔表示,就希腊债务减计50%达成共识.预计将在11月底前就扩增欧洲金融稳定机构(EFSF)的两个选项完成框架规划,预计EFSF规模将达到约1万亿欧元,而希腊债务将减记1,000亿欧元.[ID:nCN1178756]

欧洲央行(ECB)执委史塔克称,目前利率水准适切[ID:nCN1177564].不建议央行开始购买公债,相关决定违背他的意愿[ID:nCN8495964].

**英国**

英国央行货币政策委员普森称,750亿英镑量化宽松规模适合,有助于防范通缩[ID:nCN1177658].而政策制定者可能犯的最大错误是过早收紧货币和财政政策[ID:nCN1177848].

英国央行货币政策委员会委员布罗德班特称,英国通胀率明年应会大幅下滑,贷款息差也将下降.[ID:nCN1164576]

英国央行总裁金恩对国会表示,10月跟进采取量化宽松措施是由于金融市场动荡未平息.量化宽松措施将影响实体经济中的贷款规模,但不能保证贷款会增加.[ID:nCN1173020]

**澳洲**

澳洲央行副总裁巴泰利诺表示,如果即将公布的数据证实通胀温和,或有以货币政策支撑需求的空间.但他亦指出,近期国内经济面消息好于预期.[ID:nCN1172168]

**日本**

日本央行总裁白川方明称,日央行已在买入大量日债,从而维持货币政策极度宽松,反击了认为其支撑经济和抗击通缩不力的观点.对于日央行是否会在周四的利率审议会议上进一步放宽货币政策,白川方明没有给出什麽线索,称央行在每次政策会议上一直在考虑如何最好地促进经济平稳发展.[ID:nCN1176260]

**中国**

中国央行货币政策委员会委员李稻葵表示,通胀不是当前中国面临的最重要问题,政策调整应看得更长远;他并预计今年居民消费价格指数(CPI)涨幅为5.5%,明年将降至4.8%.[ID:nCN1172258]

对于备受关注的中国地方政府融资平台贷款问题,中国银会副主席周慕冰表示,该类贷款的贷偿性风险得到有效缓释,未来将重点推进存量贷款的整改增信;而房地产贷款风险控制仍然在不断加强.[ID:nCN1169960]

**其他**

印度央行上调利率,为2010年初以来第13次上调,但表示可能推迟进一步加息,因预期12月起高通胀将下滑.印度央行将回购利率INREPO=ECI调升25个基点至8.50%,与路透调查预期相符.[ID:nCT0410212]

加拿大央行维持指标利率不变,不再提及升息的必要,因全球经济疲弱迫使其大幅下调经济增长和通胀预估.[ID:nCN1174230]

新西兰央行维持指标利率在2.5%不变,一如市场预期,因为全球前景动荡且具有不确定性,而新西兰经济仅增和增长.[ID:nCN1859283]

会议记录显示,两位韩国央行政策委员在9月8日的会议上投票支持升息,警告说通胀可能会在更长时期内持于高水准.记录显示,包括总裁金仲秀在内的其他四名委员则投票赞成维持利率在3.25%不变,指因发达经济体和全球金融市场的不确定性升高.[ID:nCN1173486] (完)