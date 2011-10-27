修正:《台湾金融焦点》两兆"惨"业未重击银行业任督两脉,今年荣景仍可期

(更正内文第17段...应为570亿台币"债务"到期,非"公司债")

* 面板和记忆体产业是两兆"惨"业

* 公股银行会是输家

* 银行今年的获利仍有望在高位

* 明年获利具高度不确定性

记者 高洁如

路透台北10月27日电---比起风雨飘摇中的欧美银行,今年台湾银行业的处境实在好太多了.欧美银行正陷于裁员甚或等待援助的困境,台湾银行业今年获利则有再创佳绩机会,即使面临放款给景气循环最敏感的面板及DRAM两兆产业过度集中的风险.

经过2008年金融海啸冲击,且今年起采行34号公报的第二阶段,台湾银行业自去年起已开始提拨更多备抵呆帐,这让台湾银行业目前的体质正处最佳状态--逾放比(不良贷款率)在0.47%的历史低位;备抵呆帐/逾期放款(拨备覆盖率)比率也达210.06%的历史高位.

相较去年全年台湾的银行税前盈馀达1,800亿台币新高,今年1-8月全体银行累计税前盈馀已达1,508亿台币,达成率已至83%,市场预估今年银行业税前盈馀可望达到2,000-2,200亿台币的历史高位.

正因银行体质处于最佳状态,有能力和缓放款过度集中的冲击;不过,明年此番荣景恐不易维持下去.

"今年看起来可以再比去年稍好一些...只不过明年就难说了."兆丰投顾金融分析师庄弼彦说.

一位大型公股银行副总经理也说,我们会慢慢地把个别公司该提的呆帐比例提高,但因上半年收回的呆帐不少,提存回冲的金额很高,所以在整体提存呆帐的金额变化不大,财报上看不太出来我们做了这个动作.

庄弼彦认为,有鑑于银行业对面板和动态随机存取记忆体(DRAM)产业的放款金额偏大,因此未来银行应该会趁机提高放款利率,以反映风险增加,以往偏低的放款利率有望向上攀高.成本方面,虽然央行已暂停升息,存款的成本也还有可能因同业抢资金而走升.另外,是否再有企业陷入违约风暴,也令银行明年获利处于不确定中.

群益投顾一不愿具名的分析师则说,欧债问题令明年全球景气不会太好,央行不继续升息就无法让银行拉抬利差.且今年金融业已有不少一次性的获利处分,例如非核心事业以及房地产的处分,因此明年金融业获利恐难和今年相比.

选股上,该位分析师建议仍以每年获利稳定、且有布局中国题材的富邦金(2881.TW)为首选.另外公股的兆丰金(2886.TW)则因为受惠两岸开放业务,其以国际外汇业务为强项,表现有望优于同业.

今年以来台湾金融保险类指数.TFNI累计跌幅约17%,其表现与台股.TWII16%的跌幅差不多.

**放款过度集中**

随着欧债危机问题一直未能有效解决,下半年景气急转直下,台湾科技大厂如南亚科(2408.TW)、友达(2409.TW)刚发布的三季度财报都缴出单季大亏百亿台币的数字,让银行不得不重新检视面板及DRAM这些"烧钱"的产业的放款是否过于集中、甚至到了危及银行财务体质的地步.

以友达为例,今年第三季财报再度净损158亿台币,过去一年以来已大亏500多亿台币.南亚科第三季单季不但是红字,更是大亏120亿台币,从2007年开始更是没有一年赚钱.

"科技业的放款都是借很多,银行获利大、风险也大.所以银行现在笑不出来了,不雨天收伞也不行,科技业真是没三年好光景."一家位在科技业集中的公股银行新竹分行蔡经理苦笑说.他说,相较于以往的繁忙,拜访客户、电话不断,近期行程已显得异常清閒.

根据中华信评的统计,台湾银行业对DRAM及友达、奇美(3481.TW)和华映(2475.TW)等三家面板厂的直接放款逾2,000亿及约5,000亿台币,占目前银行总放款约3-4%.

银行业面板和DRAM的总放款占比虽不算高,但若与全体银行的净值约2.13兆(万亿)台币相比,却占银行净值的3-4成.

"等于是这些公司若违约,全体银行的净值将有三分之一消失不见."中华信评分析师张书评说.

尤其是沈疴已久的DRAM厂商--茂德5387.TWO,今年高达570亿台币的债务到期,在多年的亏损之後,茂德已无力支付利息.茂德的债权银行高达30-40家,目前已有九成的银行已同意将茂德的借款利率由3.5%降至0.1%,但若月底前无法获得全数银行通过,570亿台币的债权就会列入逾期放款.

**政策扶持,公股银行大输**

信评机构惠誉副总经理李信佳认为,DRAM产业经过这几年的挣扎,银行其实心里已经有准备了,不但避免新增放款,也拉高了提存呆帐的比率.

"银行对面板业的曝险其实还是最大的,尤其是他们过去当未遭遇到非常困难的时刻,所以银行在心理准备以及提存率上都有不足,"李信佳说.

惠誉先前在研究报告中指出,台湾银行业对科技业放款约占总放款的13%,信用曝险平均分散于各产品供应链(例如行动通讯、电脑以及家庭娱乐设备等),有助于抵销部份偏高的集中风险.

此外,台湾政府在2002年提出了"两兆双星"产业大力扶植.有政策的背书下,这等于是让银行吃下了定心丸,尤其是公股银行在政策力挺下,放款的力道毫不手软,成了这银行团间的大苦主.

凯基投顾就在报告中指出,其是公股银行目前对可能呆帐的提存率普遍不足,令他们更置于危险的境地.

若以茂德案为例,30多家债权银行中,公股的台湾银行,合作金库5854.TW对茂德的放款各约近80亿,土地银行有近50亿,在银行团中居于前位.但今年6月底时茂德已无力缴息时,台银、土银对茂德放款的呆帐提列成数还是非常微小.但如中信、台新等民营银行的呆帐提存已提高至8成以上.

台湾政府目前百分之百持有的银行是台湾银行、土地银行,另外公、民股共治的银行则有兆丰金、第一金、彰银、合作金库、和台企银(2834.TW).根据金管会资料,这七大银行的净值已达整体银行业市值的37%.(完)