〔台湾汇市〕台币兑美元收升6.2分,欧盟协议提振风险胃纳

"我认为30元还是个非常重要的关卡,"一位外商银行人士称.

此外,他们也强调,欧盟峰会的救助协议出炉并不代表欧债危机结束,援欧计划仍充满不确定性,包括银行间将如何筹组更多的资金,以及民间机构会经由何种方法达成计划等,预料欧元升势将于1.40-1.41元遭遇阻力,亦使得银行间交投缺乏推升台币的意愿.