〔台湾汇市〕台币兑美元收升6.2分,欧盟协议提振风险胃纳

路透台北10月27日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘升值6.2分.因欧盟领导人与民间机构就减记希腊债务50%达成协议,提振市场风险胃纳,亚币兑美元接连走强,带动台币走升.
汇银人士指出,早盘观望气氛弥漫,买卖双方势均力敌,加上台股反弹力道趋弱,令盘势略显胶着.不过中午过後,受韩元强劲走势鼓舞,外资汇入方向较为一致,惟30.06元附近,进口商进场逢低承接美元部位,令台币再呈区间走势.
"我认为30元还是个非常重要的关卡,"一位外商银行人士称.
此外,他们也强调,欧盟峰会的救助协议出炉并不代表欧债危机结束,援欧计划仍充满不确定性,包括银行间将如何筹组更多的资金,以及民间机构会经由何种方法达成计划等,预料欧元升势将于1.40-1.41元遭遇阻力,亦使得银行间交投缺乏推升台币的意愿.
交易商预估,明日台币兑美元交投区间先看30.0-30.3元间.
台湾加权指数.TWII今日收盘上涨0.39%至7,565.21点;外资及陆资在台股买超24.78亿台币,已经连续四日买超,上交易日修正後为买超4.70亿.[ID:nCT0411906]
新兴汇市中,亚洲货币周四大多上涨,因欧洲领袖提出缓解债务危机的计划激励风险资产走扬.韩元KRW=与坡元SGD=均突破阻力位,显示短线可能进一步上涨.[EMRG/SGCN]
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--记者 李盈茜; 审校 张喜良