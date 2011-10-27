〔基金观点〕贝莱德认为一旦北京松绑银根,中国大宗商品需求将迅速恢复

欧洲汇市：英镑陷于一周低位，英国议员展开退欧法案讨论
英国议会周一展开三天辩论，讨论一项授权特雷莎梅启动退欧程序的法律，辩论后将进行一连串表决，以决定是否要对特雷莎梅的3月31日前启动脱欧谈判计划附加额外条件。
路透悉尼10月27日电---全球最大资产管理公司贝莱德(BLK.N)称,一旦中国松绑银根,预计中国的大宗商品需求将迅速恢复.
"中国如果在近期放开刹车,这个全球最大的大宗商品消费国将迅速恢复需求,因为市场目前相当紧俏,"贝莱德天然资源投资长韩艾飞对路透说.
根据该公司官网,截至3月31日,贝莱德管理的资产规模达3.65万亿(兆)美元.资源部门管理360亿美元的矿业股票,并拥有矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)5.7%在澳洲的股票及10.1%在伦敦上市的股票.
韩艾菲说,他的商品第一选择是铁矿石、煤和铜,最不看好铝.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
英国议会周一展开三天辩论，讨论一项授权特雷莎梅启动退欧程序的法律，辩论后将进行一连串表决，以决定是否要对特雷莎梅的3月31日前启动脱欧谈判计划附加额外条件。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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