〔基金观点〕贝莱德认为一旦北京松绑银根,中国大宗商品需求将迅速恢复

路透悉尼10月27日电---全球最大资产管理公司贝莱德(BLK.N)称,一旦中国松绑银根,预计中国的大宗商品需求将迅速恢复.

"中国如果在近期放开刹车,这个全球最大的大宗商品消费国将迅速恢复需求,因为市场目前相当紧俏,"贝莱德天然资源投资长韩艾飞对路透说.

根据该公司官网,截至3月31日,贝莱德管理的资产规模达3.65万亿(兆)美元.资源部门管理360亿美元的矿业股票,并拥有矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)5.7%在澳洲的股票及10.1%在伦敦上市的股票.

韩艾菲说,他的商品第一选择是铁矿石、煤和铜,最不看好铝.(完)