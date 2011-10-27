〔台股业绩〕台积电第三季不如预期,第四季及明年藉先进制程御寒(更新版)

(新增分析师评论和细节)

* 第三季净利逊于预期,连续第四季呈现季度下滑

* 展望第四季营收料季减约1.4-3.3%

* 削减今年及明年资本支出,保守应对

* 明年半导体市场料成长3-5%,台积电将优于市场

记者 张雅菁

路透台北10月27日电---面对景气寒冬,全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)第三季获利缴出一张不如预期的成绩单;并预估第四季营收将持续小幅下滑;而在明年需求仍存变数下,台积电将以削减资本支出及加速更先进制程来因应.

台积电董事长兼总执行长张忠谋在今年年初曾订下全年营收(以美元计)成长20%内部目标,但之後却接连因为日本强震打乱供应链,以及欧洲债信危机与美国经济疲弱的连番挑战,而几度下修预测,甚至在本月稍早直言未来一年都看不到总体经济的景气"春燕"踪影.

张忠谋周四在业绩说明会上表示,预期明年全球半导体市场将仅成长3-5%,高于今年的1%;而台积电明年营收成长幅度则是会比半导体市场高出几个百分点.

"明年将有两股相反的力道,一个是产业成长力道相当疲软且缓慢,另一个则是我们将快速提升28奈米晶片的产量,"张忠谋称在业绩说明会上称."现在景气跟2008年、2009年相似,但绝对不如2008年冬天那麽严峻."

台积电周四公布,第三季净利为304亿台币,且较上年同期的历史高点469.4亿衰退35.2%.较上季则减少15.5%,为连续第四季呈现季度下滑.据汤森路透I/B/E/S,市场原预估其第三季净利为324.5亿.

继旺季不旺的第三季後,展望第四季,台积电预估合并营收将约在1,030-1,050亿台币间,较第三季的1,064.8亿台币下滑约1.4-3.3%.据Starmine的SmartEstimate,19位分析师的平均预估第四季营收为1,046.2亿.

不过在产能利率用将略微回升下,台积电估计第四季毛利率约43.5-45.5%,较第三季的42.0%改善,而营利率在30-32%,亦高于上季的29.2%.

台积电并再度下修今年资本支出至73亿美元,前估74亿;至于明年则预期将会较今年减少,但目前尚未敲定数字.

群益投信科技基金经理人陈煌仁表示,"在3C里产品,通讯比较好而已,电脑平平,消费电子也没有很强.所以反应到半导体上游看不到明显的春燕.而且第四季产能利用率也不会攀多少,所以明年半导体业没有定义成动能很强的一年."

**28奈米为明年成长动力**

不过,在保守气氛中,张忠谋亦指出,预期客户削减库存的情况将在第四季抵达终点,而明年3月及4月间便可能重新回补库存.甚至于,半导体市场也不无可能重演上一波金融海啸期间,2008年第四季至2009年第三季呈现V型的快速反弹.

而在景气需求不明之际,如何将资源投入更先进制程,以生产成本更低但效能更佳的晶片,以拉开与对手的距离则为首要之务.

目前40及28奈米制程已占营收27%的台积电,本周稍早宣布28奈米制程正式进入量产及出货.全球晶片大厂AlteraALTR.O、NVIDIA(NVDA.O)、Qualcomm(QCOM.O)、Xilinx(XLNX.O)及AMDAMD.N都正与台积电合作28奈米制程,将推出更高效能且节能的晶片.

台积电预估已经有客户排队的28奈米制造,第四季将达到营收的2%,明年下半年则将超过10%,对于单位平均生产成本更低的28奈米非常乐观.

针对半导体股选股策略,群益投信科技基金经理人陈煌仁表示,不论是晶圆代工或是晶片设计都会以高权值的为首选."因为这些公司口袋比较深,还可以投资研发,开发新的产品,否则下一波景气上来时就会落後."

晶圆代工"二哥"--联电(2303.TW)(UMC.N)昨日公布第三季净利为19.5亿台币,较上季降近四成.虽然远高于市场预期,但为2009第二季以来最差表现.该公司也维持前景疲弱的保守看法,估第四季当季出货约较上季下降10%,产能利用率64-69%,而第四季营益率约1-3%.

台积电的重要客户之一BroadcomBRCM.O周二发布预警称,本季营收可能最多下跌13%,因广泛需求疲弱,甚至在无线领域也是如此.该公司为苹果(AAPL.O)的iPhone等产品供应晶片.

不过,全球晶片龙头英特尔(INTC.O)则是相对乐观.甫公布第三季业绩及第四季财测均优于市场预期,令投资人眼睛为之一亮.英特尔财务长指出,中国等发展中国家需求强劲,有助于弥补美国和欧洲市场的疲弱销售.他并重申预计今年个人电脑(PC)销售量增长8-10%;占有全球80%PC处理器的英特尔亦维持全年资本支出于105亿美元.[INTC.O-CLN]

另一方面,与台积电为策略盟友的英国ARM HoldingsARM.L第三季晶片设计的授权权利金收入强劲,税前获利成长44%,营收则成长20%,双双超乎分析师预期.ARM占有约九成行动装置处理器市场.

韩国三星电子(005930.KS)上月曾表示,明年半导体市场将呈现低成长率,因全球景气不确性太大.此外,荷兰晶片制造设备商ASML(ASML.AS)(ASML.O)亦指出半导体产业已见成长放缓迹象,但智慧型手机及平板电脑的相关产业链除外.

台积电收平盘,报71.9台币;大盘加权股价指数.TWII则是收升0.39%.台积电今年以来累计微升1.3%,被视为防御类股,领先大盘的下挫15.7%%(完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com)

参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN]