〔日股业绩〕任天堂季度亏损超乎预期,全年业绩将首次出现净损(更新版)

(新增细节)

* 7-9月营业亏损196亿日圆

* 全年营业利润预估大砍至10亿日圆

* 4月1日以来股价大跌50%,日经指数为下跌8.5%

* 因日圆升值认列524亿日圆费用

路透日本大阪10月27日电---日本任天堂7974.OS周四表示,本财年将创下首次出现年度净亏,任天堂第二度调降财测,因日圆飙升及软体销售疲软,令任天堂遭受新的打击.

任天堂今年推出的3DS掌上机表现低迷,迫使公司降价,打击年度获利前景,而缺乏热门游戏软体及日圆兑欧元走强,又带来更多压力.

任天堂预估本财年净亏200亿日圆,将是公司成立以来首见,任天堂亦调降全年营业利润预估,从350亿日圆调降至仅仅10亿日圆.

7-9月当季的营业亏损达196亿日圆(2.58亿美元),亏损金额略高于市场预估,但远超乎公司预期.去年同期为获利309亿日圆.

任天堂将本财年3DS软体销售预估大幅调降30%至5,000万套,但3DS硬体销售预估维持为1,600万台,但基金经理人认为这个目标可能难以达成.

"我认为这太乐观了,"富国生命投资顾问公司总裁Yuuki Sakurai称."我想他们必须大幅调整策略."

"现在大家在智能手机上办到这麽多事,他们会想买游戏机吗?"他并称,全球经济不确定性也料将打压任天堂股价.

任天堂在本季度还受累于日圆大幅升值,这挤压了公司从海外、尤其是欧元区所汇回的利润.

任天堂称,经过重新评估截至9月底的外币计价资产後,认列了一笔524亿日圆费用.

任天堂社长岩田聪称,WiiU游戏机明年将在美国E3电玩展亮相.

自4月1日以来任天堂股价下跌约50%,日经指数则下跌8.5%.任天堂公布财报前,股价周四收跌0.6%,至11,110日圆.(完)