〔全球航运〕波罗的海船运指数连续第二日下滑,受铁矿石价格挫跌影响

路透伦敦10月27日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第二日下滑,因受中国进口减少影响,铁矿石船货预订情况缩减.

波罗的海乾散货运价指数下跌54点或2.52%至2,091点.

铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.

铁矿石价格本周大幅下滑,反映了最大消费国中国的成长放缓,也给中国商品需求带来更多疑虑,而此时正值发达国家仍旧不稳定的时期.

"从铁矿石价格挫跌来看,似乎铁矿石采购有实质放缓的情况,"船运经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk说.

"煤矿市场现在看来颇为平静.因此船货预定活动过去两日确实在放缓,这反映在整体运价下滑,而先前的海岬型涨势现在也逆转了."

在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.日本的煤碳进口亦升高,而哥伦比亚和南非销售提高了运价.

海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海乾散货运价指数在8月时触及逾三个月低点,先前连跌了18个交易日.该指数目前依旧飘忽不定,且仍较去年同期水准低了超过20%.

部分分析师预期,目前的铁矿石价格颓势只是短期风险.

"我们仍维持今年第四季市场会有强劲表现的看法,只要巴西和澳洲铁矿石生产维持在目前的水准左右,"Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth说.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周四下跌3.63%,海岬型船舶日平均获利为30,416美元,本周稍早曾触及2010年11月以来最高.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌0.82%,该型船舶平均获利为15,562美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

经纪商称 ,美国谷物出口季支撑了大西洋地区巴拿马型市场.(完)