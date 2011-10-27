〔货币市场〕美国商业票据市场扩大,欧洲银行业拆款利率延续上升趋势

修正-路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC(1月19日)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
路透纽约/伦敦10月27日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四的数据显示,美国商业票据市场规模在最近一周扩大.
经季节调整後,美国商业票据市场在截至10月26日止当周扩大118亿美元至9,611亿美元,前一周经季节调整後为9,493亿美元.
最近一周未经季节调整的市场规模则增加87亿美元至1.037兆(万亿)美元,前一周为1.028兆美元.
美国最新一周未经调整海外商业票据流通金额增加39亿美元至1,933亿美元,前一周为1,894亿美元.
此外,欧盟的银行业资本重整计画未能拉低银行间无担保拆款的成本,未来情况要视中期提振金融业努力的进展而定.
"欧洲各银行间的信用利差基本上没有改变,"伦敦ICAP的分析师Chris Clark说.
三个月期欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=升至1.52375%,延续8月底以来的趋势.三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=则小升至1.59%.(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
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路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 13,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/8 14 2.40% 150 2017/2/8 28 2.55% 1,100 2017/2/9
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