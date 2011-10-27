《美国重要政经日程》--10月28日

英国政经：议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
周一稍早，特雷莎梅敦促议会勿以退欧立法修正案阻挡人民意志，并表示她希望推进与欧盟的退欧谈判。 “目前我们的欧盟伙伴希望继续协商，我也是，议会亦然，”特雷莎梅在辩论开始前对议会表示。 特雷莎梅已表示，预计能及时获得议会的批准，在她所坚持的3月底期限前正式启动退欧程序。 议会周二将继续审议，对英国退欧最终条款的修正案进行辩论。 法案料于周三完成下议院的审议程序，之后交付上议院。(完) (编译 王颖/陈宗琦；审校 郑茵/张荻)
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 商务部公布9月个人所得
1230 - 劳工部公布第三季雇佣成本指数
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
周一稍早，特雷莎梅敦促议会勿以退欧立法修正案阻挡人民意志，并表示她希望推进与欧盟的退欧谈判。 “目前我们的欧盟伙伴希望继续协商，我也是，议会亦然，”特雷莎梅在辩论开始前对议会表示。 特雷莎梅已表示，预计能及时获得议会的批准，在她所坚持的3月底期限前正式启动退欧程序。 议会周二将继续审议，对英国退欧最终条款的修正案进行辩论。 法案料于周三完成下议院的审议程序，之后交付上议院。(完) (编译 王颖/陈宗琦；审校 郑茵/张荻)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% -- -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5% p
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 +0.3% 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.5% p +1