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宏观经济 | 2011年 10月 28日 星期五 07:20 BJT

《美国重要政经日程》--10月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 商务部公布9月个人所得

1230 - 劳工部公布第三季雇佣成本指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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