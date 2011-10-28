《台湾报摘》--工商时报10月28日

* 头版头条:

--金管会和中国大陆银监会周四联手破除两岸金融在选前"冷处理"的说法,释出加速核准分行和当地货币业务的利多.依金、银两会初步达成共识,最快明年首季,六家已设有大陆分行的公股银行可办理人民币业务,四家设有办事处的公股银行则可顺利升格分行.

* 其他:

--英业达(2356.TW)宣布裁员,影响上限人数432人.由于惠普(HPQ.N)中止WebOS平板电脑业务,英业达是其独家代工厂,业务大幅缩减,10月初进行人力盘点,昨日宣布最终的人力精简方案,约有四成左右的平板电脑团队受到影响.

--中信金控(2891.TW)与子公司中国信托创业投资公司董事会决议将赴中国大陆投资,以中信创投为投资主体,在第三地香港成立子公司,再转投资至上海设立100%持有的股权投资管理公司,初期目标是私募20亿人民币的私募股权基金投资台商.

--日本三菱汽车(7211.T)加速推展海外分工布局,中华汽车(2204.TW)将成重要合作夥伴.在三菱"Jump 2013"中程发展计画中,中华将扮演三菱车款推进新兴国家市场、降低成本的帮手角色,甚至有机会争取到,让台湾成为三菱重要海外生产基地之一.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.