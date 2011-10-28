《台湾报摘》--工商时报10月28日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
* 头版头条:
--金管会和中国大陆银监会周四联手破除两岸金融在选前"冷处理"的说法,释出加速核准分行和当地货币业务的利多.依金、银两会初步达成共识,最快明年首季,六家已设有大陆分行的公股银行可办理人民币业务,四家设有办事处的公股银行则可顺利升格分行.
* 其他:
--英业达(2356.TW)宣布裁员,影响上限人数432人.由于惠普(HPQ.N)中止WebOS平板电脑业务,英业达是其独家代工厂,业务大幅缩减,10月初进行人力盘点,昨日宣布最终的人力精简方案,约有四成左右的平板电脑团队受到影响.
--中信金控(2891.TW)与子公司中国信托创业投资公司董事会决议将赴中国大陆投资,以中信创投为投资主体,在第三地香港成立子公司,再转投资至上海设立100%持有的股权投资管理公司,初期目标是私募20亿人民币的私募股权基金投资台商.
--日本三菱汽车(7211.T)加速推展海外分工布局,中华汽车(2204.TW)将成重要合作夥伴.在三菱"Jump 2013"中程发展计画中,中华将扮演三菱车款推进新兴国家市场、降低成本的帮手角色,甚至有机会争取到,让台湾成为三菱重要海外生产基地之一.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。