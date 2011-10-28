《台湾报摘》--经济日报10月28日

* 头版头条:

--欧盟领袖历经马拉松式的谈判後,27日终于同意欧洲金融稳定机制(EFSF)经杠杆操作後规模可扩增为1兆欧元(1.4兆美元),银行业者也让步愿接受手中希腊债券价值减少50%.全球股市受此激励,劲扬至近三个月高点,欧元汇价突破1.4美元大关,为9月来首见.

* 其他:

--股票波动影响保险业资本适足率(RBC)甚钜,金管会研议引进国外"资产评价准备金"制度,让RBC不会随着股市波动而大起大落,纾解保险业增资压力.

--台达电(2308.TW)公布第三季获利季增11%,预期本季营收季减一成以内,获利也将下滑.台达电执行长海英俊表示,企业营运好坏不能以不景气为藉口,台达电对明年展望乐观,预期营收和获利都会比今年成长.

--政府标售国有地常引发争议,为避免建商买国有地养地炒房,立委提案修订"国有财产法",要求全台国有土地统统不准卖,除非事先经过行政院专案核准,否则以"不标售"为原则.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.