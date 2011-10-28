《台湾报摘》--经济日报10月28日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
* 头版头条:
--欧盟领袖历经马拉松式的谈判後,27日终于同意欧洲金融稳定机制(EFSF)经杠杆操作後规模可扩增为1兆欧元(1.4兆美元),银行业者也让步愿接受手中希腊债券价值减少50%.全球股市受此激励,劲扬至近三个月高点,欧元汇价突破1.4美元大关,为9月来首见.
* 其他:
--股票波动影响保险业资本适足率(RBC)甚钜,金管会研议引进国外"资产评价准备金"制度,让RBC不会随着股市波动而大起大落,纾解保险业增资压力.
--台达电(2308.TW)公布第三季获利季增11%,预期本季营收季减一成以内,获利也将下滑.台达电执行长海英俊表示,企业营运好坏不能以不景气为藉口,台达电对明年展望乐观,预期营收和获利都会比今年成长.
--政府标售国有地常引发争议,为避免建商买国有地养地炒房,立委提案修订"国有财产法",要求全台国有土地统统不准卖,除非事先经过行政院专案核准,否则以"不标售"为原则.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。