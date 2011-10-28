〔两岸金融〕监理单位对开放双方银行承做业务已有共识--金管会

路透台北10月28日电---台湾金融监督管理委员会周四晚间表示,两岸银行监理机关对双方银行业者关切的设立分行和经营业务相关事宜达成共识.目前台湾金管会已正式受理二家大陆银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)申请升格分行一案.

金管会说,经由"两岸银行监理合作平台"进行密切沟通後,双方对前述事宜已有共识.金管会对中国银行及交通银行申请升格分行案,已正式受理,将尽速进行审核,并将在互惠及符合法规规定的前提下,核准其新台币及外币业务之申请.

台湾明年1月14日将举办总统大选,继今年上半年大陆银监会主委刘明康访台之後,台湾金管会主委陈裕璋访问大陆的行程迟未见下文,让外界对于两岸之间的金融交流是否因选举因素而停滞,猜测不断.不过陈裕璋先前在立法院曾表示,两岸金融交流未因选举因素"冷处理"[ID:CT0409364]

金管会称,大陆地区银行监理机关也承诺,关于4家台资银行设立大陆分行,将尽快审核,并将在符合法规规定之前提下,核准其人民币及外币业务之申请.6家台资银行在大陆分行申请办理人民币业务,在符合法规规定的条件後,可收件尽快审核.(欲览详情,可点选[ID:nCN1181918])

目前台湾仍有四家台资银行申请设立大陆分行一案,迟未能拿到陆方批准,如百分之百公股的台湾银行、兆丰银行、玉山银行和中国信托银行.

目前已设有分行的有六家,大都集中在上海,分别是土银、一银,国泰世华银.此外,彰银、华银及合库5854.TW则分别在苏州、昆山及深圳设立分行.

去年两岸经济架构协议(ECFA)生效後,台湾首先核准了中国银行、交通银行来台设立据点,後续还有招商银行(3968.HK)(600036.SS)以及建设银行(601939.SS)(0939.HK)来台设点.(完)