〔韩股业绩〕三星电子第三季获利下滑,但手机部门获利创纪录新高(更新版)

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
(新增细节)
* 营业利润4.25兆(万亿)韩元,优于预估的4.2兆
* 手机部门获利跳升至纪录高点2.5兆韩元
* 晶片获利削减逾半至1.6兆韩元
* 液晶显示器(LCD)部门亏损较上季缩减
路透首尔10月28日电---全球营收最高的科技公司--韩国三星电子(005930.KS)公布季度获利下滑13%,手机部门表现亮丽,但晶片部门呈现颓势.
三星电子是全球第二大手机制造商,仅次于诺基亚NOK1V.HE.该公司表示,第三季手机部门营业利润较上年同期增逾一倍,创纪录高点2.52兆(万亿)韩元(23亿美元),拜旗舰智慧型手机Galaxy强劲销售之赐.
三星重要的晶片部门获利较上年同期减少逾半,来到1.59兆韩元,但仍受到良好支撑,因其在高利润手机晶片市场份额相对较高,协助抵销了电脑记忆体晶片价格大跌的影响.
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
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