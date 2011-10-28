〔韩股业绩〕三星电子第三季获利下滑,但手机部门获利创纪录新高(更新版)

(新增细节)

* 营业利润4.25兆(万亿)韩元,优于预估的4.2兆

* 手机部门获利跳升至纪录高点2.5兆韩元

* 晶片获利削减逾半至1.6兆韩元

* 液晶显示器(LCD)部门亏损较上季缩减

路透首尔10月28日电---全球营收最高的科技公司--韩国三星电子(005930.KS)公布季度获利下滑13%,手机部门表现亮丽,但晶片部门呈现颓势.

三星电子是全球第二大手机制造商,仅次于诺基亚NOK1V.HE.该公司表示,第三季手机部门营业利润较上年同期增逾一倍,创纪录高点2.52兆(万亿)韩元(23亿美元),拜旗舰智慧型手机Galaxy强劲销售之赐.