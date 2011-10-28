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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 09:31 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元盘初升逾2角创逾一个月高位,跟进亚币涨势

路透台北10月28日电---台币兑美元TWD=TP周五追随亚币升势而劲扬,此前欧盟达成救助协议,鼓舞市场风险交易人气.另外,台股大涨亦激励台币走势,促其盘初触及逾一个月来高位.

本地时间上午9:25时,台币兑美元大涨2.11角至29.852元,盘中高位在29.848;前次盘中高点出现在9月20日,报29.805元.

同时间,台股.TWII劲扬1.92%报7,710.51点;外资及陆资在台股上日买超24.78亿台币,已经连续四日买超.[ID:nCT0411906]

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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