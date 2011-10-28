〔台湾汇市〕台币兑美元盘初升逾2角创逾一个月高位,跟进亚币涨势

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透台北10月28日电---台币兑美元TWD=TP周五追随亚币升势而劲扬,此前欧盟达成救助协议,鼓舞市场风险交易人气.另外,台股大涨亦激励台币走势,促其盘初触及逾一个月来高位.
本地时间上午9:25时,台币兑美元大涨2.11角至29.852元,盘中高位在29.848;前次盘中高点出现在9月20日,报29.805元.
同时间,台股.TWII劲扬1.92%报7,710.51点;外资及陆资在台股上日买超24.78亿台币,已经连续四日买超.[ID:nCT0411906]
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。