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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 08:41 BJT

〔全球金市〕金价在亚洲早盘持稳,本周有望创33个月来最大单周涨幅

路透新加坡10月28日电---金价周五在亚洲市场早盘持稳,有望创下33个月来最大单周涨幅,因欧元区解决债务危机协议的进展令投资人鼓舞,且美元下跌.

0014GMT,现货金XAU=变动不大,报每盎司1,744.89美元,本周可望升6.3%,为2009年1月来最大单周涨幅.

美国期金GCcv1也近持平,报1,746.90美元.

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