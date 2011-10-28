〔全球金市〕金价在亚洲早盘持稳,本周有望创33个月来最大单周涨幅

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透新加坡10月28日电---金价周五在亚洲市场早盘持稳,有望创下33个月来最大单周涨幅,因欧元区解决债务危机协议的进展令投资人鼓舞,且美元下跌.
0014GMT,现货金XAU=变动不大,报每盎司1,744.89美元,本周可望升6.3%,为2009年1月来最大单周涨幅.
美国期金GCcv1也近持平,报1,746.90美元.
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。