版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 09:02 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月28日-11月4日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月28日(五)

罗马--意大利财政部标售BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu),认购于0900截止.

10月31日(一)

主要国家暂无发债计画.

11月1日(二)

主要国家暂无发债计画.

11月2日(三)

法兰克福--德国续发约50亿欧元五年期联邦债券,2016年10月14日到期.

渥太华--加拿大标售三年期债券.

11月3日(四)

马德里--西班牙标售票息为4.25%的指标五年期公债,2016年10月31日到期.

巴黎--法国标售长期公债(OAT).

伦敦--英国标售票息为4.25%,2032年到期的公债.

11月4日(五)

主要国家暂无发债计画.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐