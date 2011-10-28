《全球主要国家债券发行预告》--10月28日-11月4日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月28日(五)
罗马--意大利财政部标售BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu),认购于0900截止.
10月31日(一)
主要国家暂无发债计画.
11月1日(二)
主要国家暂无发债计画.
11月2日(三)
法兰克福--德国续发约50亿欧元五年期联邦债券,2016年10月14日到期.
渥太华--加拿大标售三年期债券.
11月3日(四)
马德里--西班牙标售票息为4.25%的指标五年期公债,2016年10月31日到期.
巴黎--法国标售长期公债(OAT).
伦敦--英国标售票息为4.25%,2032年到期的公债.
11月4日(五)
主要国家暂无发债计画.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。