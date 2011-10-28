〔台湾股市〕追随全球涨势开高,台积电虽业绩不及预期但仍然大涨

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透台北10月28日电---台湾股市周五开盘续升逾2%,跟随欧元区达成化解欧债危机协议而引发的全球涨势.台积电(2330.TW)上涨2.64%,尽管此前公布的业绩逊于预期.[ID:nCT0412274]
加权股价指数.TWII开盘上涨128.03点或1.69%,至7,693.24点,前一交易日收涨0.39%.
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。