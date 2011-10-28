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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 09:24 BJT

〔台湾股市〕追随全球涨势开高,台积电虽业绩不及预期但仍然大涨

路透台北10月28日电---台湾股市周五开盘续升逾2%,跟随欧元区达成化解欧债危机协议而引发的全球涨势.台积电(2330.TW)上涨2.64%,尽管此前公布的业绩逊于预期.[ID:nCT0412274]

加权股价指数.TWII开盘上涨128.03点或1.69%,至7,693.24点,前一交易日收涨0.39%.

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