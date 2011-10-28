〔韩国汇市〕韩元/美元涨至7周高位,欧洲最新协议激励人气

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透首尔10月28日电---韩元KRW=周五扩大涨势,投资人对欧洲对抗主权债危机的计画大加赞扬,全球金融市场一片涨声.
0040GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,103.6韩元,较周四本地收盘价1,115.2韩元略高1%,并录得近两个月高位.
韩国股市.KS11在全球股市大涨的激励下也跳涨1.7%,报1,954.78点.
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。