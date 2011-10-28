版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 09:07 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元涨至7周高位,欧洲最新协议激励人气

路透首尔10月28日电---韩元KRW=周五扩大涨势,投资人对欧洲对抗主权债危机的计画大加赞扬,全球金融市场一片涨声.

0040GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,103.6韩元,较周四本地收盘价1,115.2韩元略高1%,并录得近两个月高位.

韩国股市.KS11在全球股市大涨的激励下也跳涨1.7%,报1,954.78点.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐