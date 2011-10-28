〔美股业绩〕AMD正在解决生产问题,预估第四季营收增长(更新版)

(新增细节)

* 公司致力排除生产问题,尚未完全走出困境

* 经调整每股盈馀0.15美元,超越市场预期

* 股价在盘後交易中上扬

路透10月27日电---美国超微半导体(AMD)AMD.N预估第四季营收增长,因正在摆脱生产问题的影响.该问题打击了新款电脑处理器的供应.

超微表示,正与制造夥伴GlobalFoundries合作解决影响新型32纳米(奈米)Llano晶片和旧有45纳米晶片生产的问题.

"我们每天每周都见到持续的改善,但尚未完全走出困境,"近期上任的执行长Rory Read在电话会议中向记者表示.

这样的进展让超微得以给出高于多数分析师预期的当前第四季营收预估,尽管公司仍面临经济不稳和消费者需求疲弱等问题.

超微财务长Thomas Seifert在电话会议中称,公司不认为泰国近日洪灾造成的硬碟供应短缺会冲击个人电脑供应链并损及第四季业务.

超微公布第三季营收较上年同期成长4%,为16.9亿美元.

该公司并称,12月止的第四季营收料较上季成长1-5%,相当于17.1-17.7亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预期超微第四季营收为17.1亿美元.

超微第三季非GAAP获利为1.10亿美元,高于上年同期的1.08亿美元.非GAPP每股盈馀(EPS)为0.15美元,高于预期的0.10美元.

该公司净利为9,700万美元,上年同期为净损1.18亿美元.

超微股价在盘後交易上涨4.8%,常规交易时段上涨8.63%至5.54美元.(完)