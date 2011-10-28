〔路透调查〕希腊债务减记幅度是否足够?分析师看法分歧

* 47位分析师中有24位认为减记幅度不够大

* 另外23位则认为已经足够

* 略逾半数受访者称,官方机构将可免于蒙受希腊贷款的损失

* 48位受访者中有26位认为EFSF扩大规模不足以拯救西班牙及意大利

记者 Jonathan Cable 编译 张明钧

路透伦敦10月27日电---路透调查结果显示,欧洲领导人周四稍早虽敲定终止债务危机计画,但希腊的债务负担恐仍难以为继.

欧洲领导人周四与民间银行及保险公司达成协议,要求这些业者接受希腊政府公债持仓减记50%,而路透10月19日发布的调查结果中即已正确预测到此一结果.

关于减记幅度是否足够的问题,周四调查结果显示持正反意见的分析师刚好各占一半.

47位分析师中有24位认为减记幅度不足,刚好略过半数.另外23位则认为已经足够.

在那些认为减记幅度不足的分析师中,估测中值是需减记70%才能让希腊债务状况稳定下来,而预估区间介于60-90%.

根据峰会决议,民间部门将需自愿接受希腊债券投资价值减损一半,这应会让希腊债务负担减少1,000亿欧元,并使其债务总额相当于国内生产总值(GDP)的比率从当前的160%到2020年降至120%.

摩根大通分析师Nicola Mai表示,"50%的减记让希腊可望在未来十年能够履行债务,但是此一形势相当岌岌可危,是建立在许多相对乐观的宏观经济假设上."

希腊10年期公债GR10YT=TWEB价格周四大涨,但仅剩下面值的约40%,而2009年底时则接近面值的100%.

光是市场价格就暗示着有必要进行更大幅度减记.周四计画的假设条件为希腊明年经济将萎缩2.9%,但2016年之前年成长率将回升至近3%.

Capital Economics分析师Ben May指出,"虽然他们对于经济成长的预期相当乐观,但债务相当于GDP的比例也只能降至120%,这不太可能让人完全相信希腊债务问题已获解决."

此外,诸多细节要等到数周之後才会尘埃落定.

"由于还有许多运作上的细节需在未来数周敲定,这项协议不太可能在一夕之间解除主权债务危机."CA-CIB的分析师Frederik Ducrozet表示.

48位分析师中有26位指出,欧洲央行等官方机构对希腊的贷款可望免于蒙受损失.

欧洲领导人也同意扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)的救援能力,期望扩大後的EFSF足以避免意大利及西班牙债务情势恶化.

但48位受访分析师中有26位认为扩容後的EFSF仍力不从心.

"在我们知道运作机制之前,很难判断这是否足够吸引投资人对欧洲各国政府提供援助."RBC在一份致客户报告中指出.(完)