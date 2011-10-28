〔台湾债市〕RP利率因月底效应发酵稳中趋升,下周资金调度难度升高

路透台北10月28日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五稳中趋升.因月底效应发酵,以及今日共有62.5亿台币的金融债交割,投信遭赎回的资金流量扩大,令利率逐渐向高档靠拢.

资金调度人士表示,下周一适逢月底最後一日,加上国库券及公司债交割,料市场资金需求将达到高峰.不过,当天也有大笔退税进帐及债券到期还本,总额约200亿台币的资金流入,加上交易商多提前分散资金落点,盼能有效舒缓紧俏市况.

"月底最後几天保守些,预料星期二会开始好转,"一位证券商交易人士称,"不过好戏一齣接着一齣,星期五还有公债交割."

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,上日报0.69-0.72%.

根据交易商统计,下周市场紧缩因子如下:周一(10月31日)有国库券及台化公司债交割,金额分别为250及40亿台币.周五(11月4日)则有100/7R期20年公债交割,金额350亿.

另外,周一财政部将核退综合所得税第二批退税,金额145.7亿台币,以及台电、中华开发工业银行、森霸与星能电力等债券到期还本,金额54.5亿.(完)