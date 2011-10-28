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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 10:11 BJT

《外汇动态》一个月期美元/人民币NDF创新低,一年期跌破55日移动均线

0156GMT--一个月期美元/人民币无本金交割远期外汇(NDF)CNY1MNDFOR=触及纪录低位6.3380,一年期NDFCNY1YNDFOR=则跌破55日移动均线,此前人民币/美元中间价创下汇改以来新高.

NDF之间的价差由上日的0.003小幅扩大至0.011,这暗示人民币现汇可能升值.但价差仍小于10月20日-26日之间的水准,因市场对北京当局对人民币长期升值的意图持审慎态度.

目前一个月期NDF下跌0.1%至6.3410.一年期NDF小跌0.1%,至6.3500,此前跌至6.3880,跌跛55日移动均线6.3418.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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