〔欧元债市〕意大利周五标售10年期新债,收益率料创约6%的纪录高位

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透米兰10月28日电---意大利周五标售新一批10年期公债时,收益率(殖利率)料将创欧元问世以来的纪录高位6%左右,意大利公债在欧洲领袖达成抗击欧债危机的步骤後所出现的涨势,只是部分抵销了近来借贷成本的涨势.
这是周四欧盟领袖达成协议之後欧元区的第一项公债标售,分析师视此为市场对协议反应的重要测试.他们说那些举措方向正确,但是还有很多问题尚待解答.
意大利公债周四和其他风险资产一样上涨,并受到欧洲央行购债传闻的提振.
意大利财政部周五将标售2014年和2022年到期的新BTP固息债券,以及不再定期发行的2019年到期的BTP固息债券和2017年到期的浮息债券(CCTeu).标售总规模最高达85亿欧元.
2022年3月到期的BTP债券IT475967=收益率在标售前夕盘旋在约6%,低于上日收盘水准6.14%.(完)
--编译 李婷仪;审校 丁琦
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。