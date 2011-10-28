〔欧元债市〕意大利周五标售10年期新债,收益率料创约6%的纪录高位

路透米兰10月28日电---意大利周五标售新一批10年期公债时,收益率(殖利率)料将创欧元问世以来的纪录高位6%左右,意大利公债在欧洲领袖达成抗击欧债危机的步骤後所出现的涨势,只是部分抵销了近来借贷成本的涨势.

这是周四欧盟领袖达成协议之後欧元区的第一项公债标售,分析师视此为市场对协议反应的重要测试.他们说那些举措方向正确,但是还有很多问题尚待解答.

意大利公债周四和其他风险资产一样上涨,并受到欧洲央行购债传闻的提振.

意大利财政部周五将标售2014年和2022年到期的新BTP固息债券,以及不再定期发行的2019年到期的BTP固息债券和2017年到期的浮息债券(CCTeu).标售总规模最高达85亿欧元.

2022年3月到期的BTP债券IT475967=收益率在标售前夕盘旋在约6%,低于上日收盘水准6.14%.(完)