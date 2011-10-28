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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 11:20 BJT

〔日本债市〕公债价格续跌,因欧洲达成协议压抑避险买单

路透东京10月28日电---日本政府公债价格周五下跌,欧洲就打击金融危机达成协议,推高风险资产,损及投资者对政府债券的胃纳,进而推升指标公债收益率(殖利率)至两个月高位.

10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC攀升2个基点至1.030%,此前曾涨至1.040%,为9月5日以来最高位.

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