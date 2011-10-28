〔日本债市〕公债价格续跌,因欧洲达成协议压抑避险买单

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透东京10月28日电---日本政府公债价格周五下跌,欧洲就打击金融危机达成协议,推高风险资产,损及投资者对政府债券的胃纳,进而推升指标公债收益率(殖利率)至两个月高位.
10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC攀升2个基点至1.030%,此前曾涨至1.040%,为9月5日以来最高位.
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。