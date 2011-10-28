〔台湾货币市场〕182天期国库券决标贴现率料落在0.71-0.77%

路透台北10月28日电---台湾财政部周五中午将标售182天期国库券.交易人士预估,决标贴现率料落在0.71-0.77%.虽然逢月底市场资金偏紧,不少人表示兴趣缺缺,但近期台币走升,外资保管行的动向为变数.

路透周五访查4家外商银行,2家本地银行及1家票券商,主要预估区间在0.71-0.77%.大区间则是有二家预估最低在0.70%,最高亦有二家预估在0.80%.

"最近我们自己的部位进出都满大,所以保守为上,"一外商银人士称,"可是今天台币在升,要看有钱的人怎麽做."

市场人士指出,今日逢月底加以此期券交割日为下周一,接近提存期底,整体资金情势并不算宽松;不过,台币近日走强,今日并再度升破30关卡,部份外资保管行消化资金的力道为关键,且外商银亦存在套利交易空间.

台币兑美元TWD=TP周五盘初触及逾一个月来高位.主因欧盟达成救助协议,鼓舞市场风险交易人气,台币追随亚币升势而劲扬.[TWD/CN]

台湾央行将在午间代财政部公布标售结果,金额250亿台币,下周一交割.

以下为今年以来国库券发行细节:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

9月 8日 91 350 0.637 2.62

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月7 日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月7日 91 250 0.411 4.68

2010年

12月13日 273 300亿 0.700 2.43

11月25日 91 250亿 0.425 4.28

11月10日 182 200亿 0.550 4.97

10月28日 273 300亿 0.637 2.68

10月21日 364 250亿 0.666 3.96

9月28日 182 300亿 0.550 2.90

8月31日 273 250亿 0.450 6.37

8月 3日 273 300亿 0.593 3.80

7月23日 91 350亿 0.358 3.99

4月12日 273 250亿 0.556 7.07

3月31日 182 200亿 0.500 6.73

3月26日 273 250亿 0.685 3.55

2月 6日 182 250亿 0.179 4.49 (完)

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--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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