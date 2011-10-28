《全球市场》亚洲股市上扬,欧盟协议提振风险胃纳

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
* 欧盟协议和美国数据激励风险交易
* 亚洲股市上扬,料创下2008年11月以来最大单周涨幅
* 美元在周四挫跌後持稳
* 人民币/美元中间价创2005年重估以来最高
* 三星超越苹果成为最大的智慧型手机制造商
路透香港10月28日电---亚洲股市本周料创下近三年来最佳单周表现,因期待已久的欧洲债务危机解决方案出炉,激励投资人再次投入欧元和大宗商品等较高风险资产.
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。