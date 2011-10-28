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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 12:01 BJT

《全球市场》亚洲股市上扬,欧盟协议提振风险胃纳

* 欧盟协议和美国数据激励风险交易

* 亚洲股市上扬,料创下2008年11月以来最大单周涨幅

* 美元在周四挫跌後持稳

* 人民币/美元中间价创2005年重估以来最高

* 三星超越苹果成为最大的智慧型手机制造商

路透香港10月28日电---亚洲股市本周料创下近三年来最佳单周表现,因期待已久的欧洲债务危机解决方案出炉,激励投资人再次投入欧元和大宗商品等较高风险资产.

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