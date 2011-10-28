〔东京汇市〕欧元大涨之後略回软,短线料将进一步上涨

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
* 欧元大涨之後稍事喘息
* 美元/日圆逼近纪录低位,市场关注日本是否干预
* 欧元/美元隐含波动率位于两个月低位,因欧洲疑虑暂时缓解
* 关注意大利公债标售
* 澳元创16个月最大单日升幅後因获利了结而下跌
路透东京10月28日电---欧元周五脱离七周高位.欧洲出台协议使风险资产出现利空压力解除之後的大涨之後投资人稍事喘息,不过市场仍预期欧元短线将进一步上涨.
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。