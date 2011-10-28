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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 12:09 BJT

〔东京汇市〕欧元大涨之後略回软,短线料将进一步上涨

* 欧元大涨之後稍事喘息

* 美元/日圆逼近纪录低位,市场关注日本是否干预

* 欧元/美元隐含波动率位于两个月低位,因欧洲疑虑暂时缓解

* 关注意大利公债标售

* 澳元创16个月最大单日升幅後因获利了结而下跌

路透东京10月28日电---欧元周五脱离七周高位.欧洲出台协议使风险资产出现利空压力解除之後的大涨之後投资人稍事喘息,不过市场仍预期欧元短线将进一步上涨.

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