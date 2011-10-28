《韩股业绩焦点》三星电子第三季智能手机出货超越苹果,本季财测乐观

* 第三季营业利润4.25兆(万亿)韩元,高于公司自身预估的4.2兆韩元

* 智能手机出货较上年同期增加近三倍,至2,800万支

* 电信部门获利创纪录,晶片部门获利减少逾半

* 三星称第四季获利料高于第三季

* 三星股价上扬1.3%,表现优于大盘

记者 Hyunjoo Jin 编译 王冠中/侯向明/李婷仪

路透首尔10月28日电---韩国三星电子(005930.KS)在7-9月超越了苹果(AAPL.O),成为全球最大的智能手机制造商,当季出货较上季跳增44%.该公司并预估第四季销售强健,显然是给对手下马威.

三星电子去年方才正式打进智能手机市场,但其新颖的生产系统迅速将新产品带入市场,协助其销售一飞冲天.苹果是在2007年推出第一支iPhone手机.

"在手机部门方面,除了iPhone 4S之外,三星的产品并没有真正有威胁的对手.苹果和三星第四季将会持续主导智能手机市场,"Midas资产管理公司基金经理Kim Hyun-joong说.

根据三星电子周五公布的数据,其电信部门获利较上年同期增逾一倍,至创纪录的2.5兆(万亿)韩元(22亿美元),且占三星整体获利的60%,抵销了主力记忆体晶片部门获利大幅下滑的影响.

根据研究公司Strategy Analytics的数据,三星第三季智能手机出货较上季跳增44%至2,780万支,较上年同期增加近三倍.