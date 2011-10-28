〔台湾个股〕宏基平板电脑目标不变,第四季冲刺超薄笔电

路透基点：龙联建设120.9亿台币贷款吸引到16家银行参与--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
路透台北10月28日电---台湾个人电脑(PC)品牌大厂宏基(2353.TW)周五表示,今年平板电脑出货目标仍维持200-250万台不变,明年初还将推出新款.此外,新产品--超薄笔记型电脑(ultrabook)预估第四季将出货25-30万台.
宏基总经理翁建仁在季度业绩说明会上并称,泰国水患影响程度难估,但相信一定对硬碟供应链有所冲击.
今年市占率直掉的宏基日前已公布,第三季虽然亏损有所缩减,但表现逊于市场预期;对于第四季传统旺季分析师仍保守看待,因各大品牌新品尽出且全球景气需求不明.
宏基第三季净损约为10.92亿台币,远逊于市场预期的净损8.08亿,惟亏损幅度较上季的67.9亿台币缩小.去年第三季则为净利约43亿台币.
宏基今日收升0.71%,报35.4台币,台股.TWII则微幅收高0.67%.(完)
--记者 詹颖颐;撰写 张雅菁; 审校 杨淑祯
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17