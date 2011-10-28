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公司新闻(中文) | 2011年 10月 28日 星期五 14:47 BJT

〔台湾个股〕宏基平板电脑目标不变,第四季冲刺超薄笔电

路透台北10月28日电---台湾个人电脑(PC)品牌大厂宏基(2353.TW)周五表示,今年平板电脑出货目标仍维持200-250万台不变,明年初还将推出新款.此外,新产品--超薄笔记型电脑(ultrabook)预估第四季将出货25-30万台.

宏基总经理翁建仁在季度业绩说明会上并称,泰国水患影响程度难估,但相信一定对硬碟供应链有所冲击.

今年市占率直掉的宏基日前已公布,第三季虽然亏损有所缩减,但表现逊于市场预期;对于第四季传统旺季分析师仍保守看待,因各大品牌新品尽出且全球景气需求不明.

宏基第三季净损约为10.92亿台币,远逊于市场预期的净损8.08亿,惟亏损幅度较上季的67.9亿台币缩小.去年第三季则为净利约43亿台币.

宏基今日收升0.71%,报35.4台币,台股.TWII则微幅收高0.67%.(完)

--记者 詹颖颐;撰写 张雅菁; 审校 杨淑祯

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