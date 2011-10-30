主要国家经济指标预测--10月31日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透10月31日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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10月31日(一)
0030 澳洲民间信贷 9月 +0.2% +0.2%
房屋信贷 -- +0.4%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- +9.3%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 9月 -- +14.0%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 持平 +0.5%
0900 意大利失业率 9月 7.9% 7.9%
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 -- 增加5
抵押贷款额(亿英镑) -- 增加6
抵押贷款批准件数(万) -- 5.24
M4货供额(较前月) -- -0.2%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 10月初值 +2.9% +3.0%
1000 意大利CPI(较前月) 10月初值 -- 持平
(较上年同期) +3.0% +3.0%
HICP(较前月) +0.2% +2.0%
(较上年同期) +3.0% +3.6%
1000 欧元区失业率 9月 10.1% 10.0%
1100 意大利PPI(较前月) 9月 -- 持平
(较上年同期) -- +4.5%
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 8月 -- +0.3%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +5.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 59.2 60.4
2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第三季 +0.6% +0.5%
(较上年同期) +1.0% +2.1%
2300 韩国CPI(较前月) 10月终值 -- +0.1%
(较上年同期) -- +4.3%
2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.1%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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10月28日(五)
0645 法国消费者支出(较上月) 9月 -0.5% 持平
0930 瑞士KOF领先指标 10月 0.80 0.98
1230 美国个人所得 9月 +0.1% +0.3%
个人支出 +0.6% +0.6%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% --
(较上年同期) +2.9% --
核心PCE物价指数(较前月) 持平 +0.1%
(较上年同期) +1.6% --
实质个人支出 9月 +0.5% --
1230 美国雇佣成本 第三季 +0.3% +0.6%
1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 10月终值 60.9 58.0
现况指数 75.1 74.1
预期指数 51.8 48.2
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月21日当周 121.3 --
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 9月 +1.6% --
10月30日(日)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 11月 84 --
2300 韩国工业生产(较前月) 9月 +1.1% --
(较上年同期) +6.8% --
2300 韩国服务业产出 9月 -1.6% --
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 10月 50.6 -- (完)
--整理 戴素萍/王翔琼;审校 艾茂林
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)