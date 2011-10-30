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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 07:40 BJT

****主要国家经济指标预测--10月31日****

路透10月31日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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10月31日(一)

0030 澳洲民间信贷 9月 +0.2% +0.2%

房屋信贷 -- +0.4%

0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- +9.3%

0500 日本房屋开工(较上年同期) 9月 -- +14.0%

0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 持平 +0.5%

0900 意大利失业率 9月 7.9% 7.9%

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 -- 增加5

抵押贷款额(亿英镑) -- 增加6

抵押贷款批准件数(万) -- 5.24

M4货供额(较前月) -- -0.2%

1000 欧元区HICP(较上年同期) 10月初值 +2.9% +3.0%

1000 意大利CPI(较前月) 10月初值 -- 持平

(较上年同期) +3.0% +3.0%

HICP(较前月) +0.2% +2.0%

(较上年同期) +3.0% +3.6%

1000 欧元区失业率 9月 10.1% 10.0%

1100 意大利PPI(较前月) 9月 -- 持平

(较上年同期) -- +4.5%

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 8月 -- +0.3%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.5%

(较上年同期) -- +5.2%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 59.2 60.4

2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第三季 +0.6% +0.5%

(较上年同期) +1.0% +2.1%

2300 韩国CPI(较前月) 10月终值 -- +0.1%

(较上年同期) -- +4.3%

2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.1%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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10月28日(五)

0645 法国消费者支出(较上月) 9月 -0.5% 持平

0930 瑞士KOF领先指标 10月 0.80 0.98

1230 美国个人所得 9月 +0.1% +0.3%

个人支出 +0.6% +0.6%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% --

(较上年同期) +2.9% --

核心PCE物价指数(较前月) 持平 +0.1%

(较上年同期) +1.6% --

实质个人支出 9月 +0.5% --

1230 美国雇佣成本 第三季 +0.3% +0.6%

1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 10月终值 60.9 58.0

现况指数 75.1 74.1

预期指数 51.8 48.2

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月21日当周 121.3 --

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 9月 +1.6% --

10月30日(日)

2100 韩国央行制造业景气判断指数 11月 84 --

2300 韩国工业生产(较前月) 9月 +1.1% --

(较上年同期) +6.8% --

2300 韩国服务业产出 9月 -1.6% --

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 10月 50.6 -- (完)

--整理 戴素萍/王翔琼;审校 艾茂林

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