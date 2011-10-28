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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 13:54 BJT

〔台湾股市〕收盘上涨50.85点,金融类股领涨

路透台北10月28日电---台湾股市周五收涨0.67%,由金融保险类股.TFNI和台积电(2330.TW)带动盘势上涨.台积电即使公布第三季获利不如市场预期,股价仍上涨1.67%.

加权股价指数.TWII上涨50.85点,至7,616.06点.指数今日开盘上涨1.69%.

金融类指数上涨1.96%,电子类指数.TELI小涨0.28%.LCD制造商友达(2409.TW)股价涨停,奇美电(3481.TW)跳涨4.17%.

不过,苹果APPL.O触控面板供应商宸鸿(3673.TW)第三季每股盈馀虽创纪录,但股价挫低5.68%.

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