〔台湾股市〕收盘上涨50.85点,金融类股领涨

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透台北10月28日电---台湾股市周五收涨0.67%,由金融保险类股.TFNI和台积电(2330.TW)带动盘势上涨.台积电即使公布第三季获利不如市场预期,股价仍上涨1.67%.
加权股价指数.TWII上涨50.85点,至7,616.06点.指数今日开盘上涨1.69%.
金融类指数上涨1.96%,电子类指数.TELI小涨0.28%.LCD制造商友达(2409.TW)股价涨停,奇美电(3481.TW)跳涨4.17%.
不过,苹果APPL.O触控面板供应商宸鸿(3673.TW)第三季每股盈馀虽创纪录,但股价挫低5.68%.
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。