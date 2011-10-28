〔路透基点〕精钢精密科技贷款案规模从12亿台币减至11亿--RLPC

路透香港10月28日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾精钢精密科技分为三部分的贷款案规模从12亿台币缩减至11亿台币,已在10月20日举行签约.

委托主办行及额度分配行为台湾银行和台北富邦商业银行,承贷额度分别为4亿台币和2.4亿台币.台湾银行为贷款代理行,台北富邦为担保品控管行.

彰化商业银行(承贷1.775亿台币)、第一商业银行(承贷1.50亿台币)、华南商业银行(承贷1.325亿台币)为一般参贷行.

本项贷款包括三个部分:A部分为3.62亿台币的五年期定期贷款;B部分为4.42亿台币的五年期循环信用贷款;C部分为2.96亿台币的三年期可转债担保贷款.

贷款利率为邮局一年期存款利率加码40个基点.

承诺2亿台币或以上的银行,可获得10个基点的先付费用;承诺1亿-1.99亿台币的银行先付费用为5个基点.

A部分贷款分七期偿还,每半年偿还一次,第1-6期各按期摊还12%,第7期摊还28%.贷款宽限期为两年,平均贷款年限为3.74年.

B部分贷款分七期偿还,每半年偿还一次,第1-3期各按期摊还10%,第4-5期各摊还15%,第6-7期各摊还20%.

本贷款案由土地、工厂及设备提供部分担保.

A和B部分的贷款资金将作为再融资及营运资本.

财务承诺条款包括最低流动比率100%,最大债务比率180%,最低利息覆盖率三倍,有形资产净值最少需达10亿台币.

精钢精密科技曾在2006年12月取得9亿台币的贷款,包括A部分7.50亿台币的七年期定期贷款,B部分1.50亿台币五年期循环信用贷款.A部分定期贷款的综合收益约为42.61个基点,贷款利率为较邮局一年期存款利率加码42个基点,贷款平均年限为4.925年.B部分循环信用贷款的综合收益为42.6个基点.

精钢精密科技在台北柜买中心挂牌,生产钛和钢合金.(完)