〔台湾个股〕华硕称泰国水患问题将令其第四季财测保守

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透台北10月28日电---全球第五大个人电脑品牌商--华硕电脑(2357.TW)周五表示,受到泰国水患冲击供应链影响,下周一业绩说明会将公布的第四季财测,将较为保守.
华硕财务长张伟明并向路透表示,其硬碟库存将足够支撑至11月底.目前硬碟机的报价非常紊乱,部份甚至拉高20-40%.
"硬碟的替代品很少,所以如果问题一直没解决,不只是笔记型电脑生产会受影响,桌上型电脑也是.而其他零组件出货量也会下滑,"张伟明称.
亚洲个人电脑(PC)厂商本已疲于应对年底假日季消费者需求不佳的前景,而现在由于泰国洪灾导致硬盘驱动器(硬碟机)供应下降,他们正面临着新年销售季需求进一步放缓的可能.[ID:nCN1171078]
华硕今日股价收挫2.25%至217台币;大盘加权股价指数.TWII则涨0.67%.(完)
参看华硕相关新闻,请点选[2357.TW-CMN]
--记者 詹颖颐; 撰写 张雅菁; 审校 张喜良
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。