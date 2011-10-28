〔台湾个股〕华硕称泰国水患问题将令其第四季财测保守

路透台北10月28日电---全球第五大个人电脑品牌商--华硕电脑(2357.TW)周五表示,受到泰国水患冲击供应链影响,下周一业绩说明会将公布的第四季财测,将较为保守.

华硕财务长张伟明并向路透表示,其硬碟库存将足够支撑至11月底.目前硬碟机的报价非常紊乱,部份甚至拉高20-40%.

"硬碟的替代品很少,所以如果问题一直没解决,不只是笔记型电脑生产会受影响,桌上型电脑也是.而其他零组件出货量也会下滑,"张伟明称.

亚洲个人电脑(PC)厂商本已疲于应对年底假日季消费者需求不佳的前景,而现在由于泰国洪灾导致硬盘驱动器(硬碟机)供应下降,他们正面临着新年销售季需求进一步放缓的可能.[ID:nCN1171078]

华硕今日股价收挫2.25%至217台币;大盘加权股价指数.TWII则涨0.67%.(完)

参看华硕相关新闻,请点选[2357.TW-CMN]