〔韩股业绩〕KB金融集团第三季净利劲增逾五倍,但仍不及分析师预估

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透首尔10月28日电---KB金融集团(105560.KS)周五表示,第三季净利增加逾五倍,受惠于贷款损失准备正常化,但该净利仍不及市场预估.
KB公布7-9月当季净利5,790亿韩元(5.192亿美元),上年同期则为910亿韩元.
汤森路透I/B/E/S访问15位分析师所得平均预估净利为6,450亿韩元.
KB金融周五股价收升4.17%;大盘综合股价指数.KS11则升0.39%.(完)
--编译 戴素萍;审校 侯向明
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。