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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 14:24 BJT

〔韩股业绩〕KB金融集团第三季净利劲增逾五倍,但仍不及分析师预估

路透首尔10月28日电---KB金融集团(105560.KS)周五表示,第三季净利增加逾五倍,受惠于贷款损失准备正常化,但该净利仍不及市场预估.

KB公布7-9月当季净利5,790亿韩元(5.192亿美元),上年同期则为910亿韩元.

汤森路透I/B/E/S访问15位分析师所得平均预估净利为6,450亿韩元.

KB金融周五股价收升4.17%;大盘综合股价指数.KS11则升0.39%.(完)

--编译 戴素萍;审校 侯向明

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