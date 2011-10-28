〔路透基点〕台湾协易机械工业15亿台币首度联贷案启动--RLPC

路透香港10月27日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾第一商业银行已启动台湾协易机械工业相当于15亿台币的五年期循环贷款.

本项贷款案由协易董事长作保,并以土地、建筑物为担保品.贷款分为:A部分15亿台币、B部分1,500万美元.两部份总额不得超过相当于15亿台币.

台币部分的贷款利率为较90天或180天二级商业票据利率加码70基点.税前利率不得低于1.5%.

美元部分的贷款利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码100基点.若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor之差超过35基点,借款人将支付超出部分的利率.

银行受邀以下述三种等级参贷:

承贷3亿台币或以上的银行为委托主办行及额度分配行,可获得25基点的先付费用.

承贷2亿至2.99亿台币的银行亦为委托主办行及额度分配行,先付费用为15基点.

承贷1亿至1.99亿台币的银行为经理行,先付费用为8基点.

这笔贷款由第36个月开始进行额度递减,每年递减一次,共分三次,依次序为:: 25%,25%,50%.

财务承诺条款包括:流动比率最低一倍;2011-12年期间债务比率最高两倍,2013年起最高1.85倍;利息覆盖率最低三倍;有形资产净值最低15亿台币.

贷款资金将作为再融资和营运资本.

回覆最後期限为11月18日.

协易机械工业在台北柜买中心挂牌,主要生产机械冲床.(完)