〔台湾汇市〕台币/美元爆量收在五周来高位,欧盟协议促非美货币走强

路透台北10月28日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘劲扬1.94角.受欧盟峰会协议所鼓舞,市场弥漫着乐观情绪,非美货币纷纷走高,激励台币劲扬,终场爆量并刷新五周以来的高位.

汇银人士指出,早盘台股大涨逾百点,带动外资持续汇入、外商银行买汇力道强劲,促台币迅速升破30元整数大关.不过,进口商与央行承接买盘随即大量出笼,加上台股後继无力,涨幅逐渐缩小,令台币升势受限.

"虽然很多细节还没确定,但目前市场看起来很满意,国际美元也大幅走弱."一位本地银行人士称.

他们并强调,台股及欧元能否延续涨势仍待观察,及在考量出口竞争力之下,央行是否乐见台币狂升也是市场很大的变数.然而,下周一是月底最後一天,料出口商的实质抛汇需求将给予台币支撑,台币兑美元交投区间先看29.75-29.95元间.

下周三(11月2日)美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议,交易商对此表示,若再推出宽松货币政策,非美币别多头或可持续一段时日.另外,下周四(11月3日)则有欧洲央行会议与利率决策公布,以及20国集团(G20)峰会召开连二日的会议.

台币/美元今日收报29.869元,较前一周升值4.3角,或1.44%[(29.869-30.299)/29.869];累计今年以来台币已升逾1.67%,尽管此前欧债危机爆发令台币一度收回上半年涨幅.

台币兑美元前次收盘高位出现9月19日,报29.780元.另外,台币盘中亦触及五周来高位,前次高点出现在9月20日,报29.805元.

台湾加权指数.TWII今日收盘上涨0.67%至7,616.06点;外资及陆资在台股大幅买超239.70亿台币,已经连续五日买超,累计金额为462.09亿.[ID:nCT0412836]

新兴汇市中,大多数亚洲货币周五上涨,因在欧洲达成债务危机解决协议後,投资者加仓风险资产.韩元/美元KRW=周五亦稳步上涨,并接近七周高位.[EMRG/SGCN][KRW/CN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.869 30.063 29.845-30.063 30.063 10.35 8.00

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.860 30.060 29.845-29.910 29.870 4.19 4.06

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.020/0.000 -0.045/-0.030

美元/台币六个月期 -0.250/-0.230 -0.280/-0.250

---------------------------------------------------------------------------- (完)