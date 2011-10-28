〔台湾债市〕殖利率随美债扬升,终端买盘现身令弹幅受限

路透台北10月28日电---台湾债市主要殖利率周五扬升,受到美债殖利率大弹利空牵动,各期公债盘初跳空上扬,但盘中见到终端买盘进场酌接,支撑多方信心,让各期券多收于日低附近.

以10年券为例,交易商表示,由于大型终端买盘近期在冷券明显进场,让指标10年期公债的弹升幅度受到限制.至于五年券则明显因为央行停止升息,预期资金成本可望持平,且不排除经济仍有下档风险,表现相较其他期公债表现来得出色.

五年期公债100/6期收在1.0720%,是今日低位.

"现在公债市场是追低(殖利率)的意愿很低,但逢高总是有接手,"一证券商交易员称.

交易员预期,下周的五年期公债100/6期的殖利率水位在1.03-1.08%;10年期公债100/9期殖利率水位料在1.32-1.4%.

美国公债价格周四大跌,指标公债收益率(殖利率)触及其两个半月最高,因期待以久的抑制欧洲债务危机的计划出台,使投资者撤出避险的美国公债.[ID:nCN1181378]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.95 1.0720 1.0720-1.0816 110.0

10 100/9 A00109=TWO +1.35 1.3750 1.3728-1.3870* 77.5

20 100/7R A00107R=TWO +1.85 1.8485 1.8425-1.8570* 19.0

30 100/8R A00108R=TWO -- 1.9800 1.9600-1.9800 1.0

* 表示创交易以来殖利率新高

不少交易员认为,殖利率未来应是缓升格局.由于终端买盘还是有需求,使得殖利率只要走升,就会吸引买盘承接.尤其是大型的银行只要在市场买进,多半只入不出,这会让殖利率逢高有撑.

不过,展望下周行情,交易商表示,周二的标债仍然是一个变数.20年期增额券100/7R将于下周二(11/1)标售,金额350亿台币,下周五(11/4)发行.

一位票券商交易员表示,此券在发行前交易期间,因寿险业者在此期公债的着墨意愿不高,让市场引发不利标债结果的联想.但也有交易员认为,由于明年第一季的公债到期金额不小,或有可能因此让寿险业者趁机多买入一些公债以补上缺口.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.9700

20 100/7 A00107=TWO 1.8400

10 100/9 A00109=TWO 1.3750

5 100/6 A00106=TWO 1.0720

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)