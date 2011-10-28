〔台湾货币市场〕短率月底攀升,下周期底料先紧後松

* 短率攀升,时值月底且银行调整积数

* 下周期底料先紧後松

* 央行调升代收利率0.2基点,至0.392%

记者 张雅菁

路透台北10月28日电---台湾银行间短期利率周五进一步攀升,时值月底的资金需求高峰,加以银行间在下周提存期底前持续回补积数,对于周末的积数乘数效应更为谨慎调度,使得拆款及短票利率高档均向上移.

大型机构资金调度人士指出,今日一早拆款及短票均拉高开价,而一些票券商及银行在担心缺口无法补齐下,也是很"阿莎力"(毫不迟疑)就接受.而在外商银行部份,虽然近日台币走升且外资有见汇入,但在保守应对下,能供给的短钱有限,也是支撑短率垫高的原因之一.

"今天是月底,再加上周末有三天的(准备金)积数,每个月都要来一次,"一外商银人士称.

至于下周市况,预期周一为月底最後一天,资金恐怕还是欲松不易,但之後随着准备金回补进入尾声,接近周四提存期底时,紧俏程度可能逐步缓解.

而在今日资金偏紧之际,央行再度上调委托大型金融机构代为拆入隔夜资金的利率,由0.390%升0.2基点,至0.392%;市场人士认为,央行藉此宣示其持续冲销游资,不乐见短率由升转跌的态度.上次调升是在10月13日,升0.1基点.

本地时间15:22,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.398%,上日为0.397%;区间为0.299-0.800%,上日在0.297-0.780%.

2-7天拆款利率区间在0.42-0.86%,上日在0.39-0.85%.

**短票利率走升**

票券商方面,交易员表示,在银行体系资金偏紧而发行量增加下,对于大型行库拉高开价至0.89%,只能点头屈服.至于下周市况,可能还得观察准备金积数的变化.部份大型银行企图再向上拉高利率,但也有银行欲以今日的价格向票券商预定下周一的部位.

30天内短票银行间今日主要成交利率落在0.87-0.89%,上日则在0.86-0.88%.

今日的182天期国库券标售,决标贴现率为0.77%,落于市场预估区间0.71-0.77%的高端,且投标倍数下滑,亦反应短钱吃紧态势.[ID:nCT0412636]

台湾央行今日共发行1,022亿台币存单.发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

下周一至周四央行存单到期共4,719.5亿台币,依序为周一1,167.5亿、周二369亿、周三2,456.00亿、周四727亿,周五新提存期开始则是到期1,327亿.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为24亿台币,累计超额准备为1,815亿台币,加计前期1%的超额准备为2,939亿台币.

**公债RP利率稳中趋升**

债市同业附买回(RP)利率周五稳中趋升.因月底效应发酵,以及今日共有62.5亿台币的金融债交割,投信遭赎回的资金流量扩大,令利率逐渐向高档靠拢.

资金调度人士表示,下周一适逢月底最後一日,加上国库券及公司债交割,料市场资金需求将达到高峰.不过,当天也有大笔退税进帐及债券到期还本,总额约200亿台币的资金流入,加上交易商多提前分散资金落点,盼能有效舒缓紧俏市况.

"月底最後几天保守些,预料星期二会开始好转,"一位证券商交易人士称,"不过好戏一出接着一出,星期五还有公债交割."

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,上日报0.69-0.72%.

根据交易商统计,下周市场紧缩因子如下:周一(10月31日)有国库券及台化公司债交割,金额分别为250及40亿台币.周五(11月4日)则有100/7R期20年公债交割,金额350亿.

另外,周一财政部将核退综合所得税第二批退税,金额145.7亿台币,以及台电、中华开发工业银行、森霸与星能电力等债券到期还本,金额54.5亿.(完)